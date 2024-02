Kwiaty pod pomnikiem. Toruń uczcił 79. rocznicę końca niemieckiej okupacji miasta

W 79. rocznicę: kwiaty pod pomnikiem

Przypomnijmy, że kilka lat temu władze Torunia zrezygnowały z organizowania miejskiej uroczystości z tej okazji. Powodem jest to, co działo się w Polsce po wkroczeniu Armii Czerwonej.

1 lutego 1945 roku: to początek bardzo trudnych lat

Przed obeliskiem „Ku czci Poległych i Pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945” były też przemówienia.

- 1 lutego 1945 roku wojska hitlerowskie opuściły Toruń po mrokach okupacji, po tych straszliwych latach dla ludności polskiej. W tym miejscu co roku przypominamy, że wojna jest okrucieństwem i złem, że prowadzi do śmierci rzeszy ludzi i do nieodwracalnych zmian w życiu społeczeństwa. Dlatego mówimy: tylko pokój jest tym, o co warto zabiegać, trzeba zrobić wszystko, aby do niego doprowadzić – mówił prezydent Michał Zaleski.

- Data 1 lutego 1945 roku oznacza bardzo ważne wydarzenie dla torunian, są wśród nas jeszcze ci, którzy pamiętają radość tamtego czasu. Jednak ta data wyznacza także początek bardzo trudnych lat po wkroczeniu Armii Czerwonej: to pierwsze wywózki na Wschód, lata zniewolenia – dodał Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia.