Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu: jest nowy komendant, będzie nowa nazwa

Nowy komendant CSAiU w Toruniu: płk Zieliński odchodzi z wojska

W uroczystym apelu uczestniczyli między innymi szefem Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Grzegorz Potrzuski.

- Odejście płk. Zielińskiego ze służby to duża strata, zwłaszcza w obecnych, trudnych czasach. Znamy się od lat, rozmawialiśmy, przekonywałem go, by został, decyzji jednak nie zmienił. Panie pułkowniku, Proszę nie usuwać naszych numerów telefonów, zawsze miło będzie się spotkać, porozmawiać o sprawach artylerii i prywatnych - mówił podczas apelu gen. Grzegorz Potrzuski.