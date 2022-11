Laptopy dla wyrównania szans. W Toruniu rozdano je dzieciom byłych pracowników PGR

- Pandemia Covid-19 pokazała braki w dostępie do sprzętu komputerowego. Jako rząd postanowiliśmy zareagować i uruchomić ten program finansowany ze środków unijnych po to, żeby umożliwić dzieciom i młodzieży właśnie z tych terenów popegeerowskich dostęp do narzędzi cyfrowych. Jest to także sposób na wyrównanie szans w dostępie do wiedzy, szkoleń i komunikacji – zaznaczyła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w czwartek przyjechała do Torunia.