Letnie warsztaty w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Wakacyjne warsztaty dla młodzieży w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to już tradycja. W tym roku odbywały się one pod hasłem „Życie to… coś więcej!”. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i jego bogaty program organizatorzy zdecydowali się wydłużyć warsztaty o jeden dzień. Zaczęły się one w środę, 17 sierpnia, a zakończyły w niedzielę, 21 sierpnia.