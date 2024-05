"Wyprowadź psa" ze schroniska w maju! Zadbaliście o zwierzaki na koniec majówki

"Wyprowadź psa" z toruńskim schroniskiem!

Jak zwykle torunianie nie zawiedli. Tłumnie przybyli do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, by wyprowadzić przebywające tam psy na spacer. Wszystko w akcji "Wyprowadź psa" odbywającej się w ramach …

Torunianie wyszli z psami!

Ideą wyprowadzania psów przez mieszkańców Torunia jest zaangażowanie ludzi do zajęcia się zwierzakami, które potrzebują obecności innych ludzi. Jest to również znakomita okazja do zapoznania się z psami ze schroniska. Nie brakuje również ludzi, którzy po takiej akcji postanawiają podarować psom nowy dom.