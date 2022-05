Liga U-24 po raz pierwszy na Motoarenie. KS Toruń przegrał z Arged Malesą Ostrów

Obie drużyny przystąpiły do meczu w osłabieniu - KS Toruń wystąpił bez Krzysztofa Lewandowskiego , natomiast goście przyjechali zaledwie w piątkę , bez kontuzjowanych Matiasa Nielsena i Jakuba Krawczyka, i w trzech wyścigach byli zmuszeni do wystawienia tylko jednego zawodnika. Mimo zdekompletowanego składu ostrowianie prowadzili przez całe spotkanie i triumfowali dość pewnie. O ile wkład Mateusza Błażykowskiego w ten sukces był jedynie symboliczny, o tyle pozostała czwórka spisała się bardzo dobrze. Liderem Arged Malesy był Tim Soerensen, który miał przez jeden sezon kontrakt w toruńskim klubie , jednak nie dostał w nim szansy, a teraz, po powrocie na Motoarenę, wywalczył 16 punktów.

To będzie trudna żużlowa majówka dla Apatora i GKM-u

W drużynie KS Toruń we wtorkowe popołudnie najskuteczniejszym zawodnikiem był Karol Żupiński, który w sześciu startach zdobył 12 punktów i 2 bonusy. Wprawdzie początek meczu nie był w jego wykonaniu wymarzony, ale w dwóch ostatnich startach Żupiński zaliczył kolejne "trójki" i znacząco poprawił swój dorobek. Przeciętne spotkanie zaliczył za to drugi z podstawowych juniorów ścigających się w PGE Ekstralidze - Denis Zieliński nie wygrał żadnego wyścigu, a za to dwa razy był ostatni.