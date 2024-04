Majówka 2024 w Toruniu. Takie atrakcje miasto przygotowało na długi weekend [30.04-5.05]

Niemal tydzień majówkowych atrakcji

W ostatnich dniach opublikowano harmonogram miejskich imprez na tegoroczny długi, majowy weekend. Wydarzenia będą odbywać się od wtorku, 30 kwietnia i potrwają do niedzieli, 5 maja włącznie. Tegoroczne hasło #Zażywajkultury skłania do zetknięcia się z lokalną kulturą. W rozpisce wydarzeń znalazły się zarówno darmowe atrakcje, jak i te, na które wstęp jest biletowany. Wśród majówkowych imprez nie zabraknie koncertów, warsztatów, spektakli i uroczystości związanych z 20-leciem dołączenia Polski do Unii Europejskiej oraz święta Konstytucji 3 Maja.