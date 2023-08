Mała Lenka potrzebuje pomocy. 2,5-latka z Torunia zbiera na rehabilitację

– Problemy pojawiły się nie od razu – mówi mama Lenki – Około 6. miesiąca zauważyliśmy, że nie przyswaja normalnie pokarmów. Główkę ciągle trzymała po jednej stronie – dodała – Niedawno otrzymaliśmy diagnozę od psychiatry, całościowe zaburzenia rozwojowe.

Ogromne koszty rehabilitacyjne

Lenka wymaga stałej opieki, dlatego pani Agnieszka musiała zrezygnować z pracy. Rodzinę utrzymuje pan Damian, zarabiając najniższą krajową. Wsparciem jest także świadczenie pielęgnacyjne. Środków jest jednak wciąż za mało. Rehabilitacja małej Lenki jest kosztowna, bo 2 godziny kosztują 600 złotych. Do tego dochodzą koszty prywatnych wizyt u specjalistów, specjalne jedzenie, ponieważ Lenka wciąż nie gryzie i ma trudności z przełykaniem, oraz opłacenie czynszu za mieszkanie i bieżących opłat. Na miesięczną terapię oraz rehabilitację dziewczynki jej rodzice przeznaczają ok. 2 tysięcy złotych, a koszt ten będzie wzrastał wraz z powiększającymi się potrzebami. Dziewczynka wciąż nie chodzi, co jest głównym powodem nieprzyjęcia jej do specjalistycznych przedszkoli terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. Ma również problemy z komunikacją, przez co potrzebuje stałej opieki neurologopedy. Poza tym wymaga ciągłej rehabilitacji sensorycznej i wielu kontroli lekarskich. Pomoc psychologiczna także ma tu ogromne znaczenie, bo Lenka cierpi na nadwrażliwość słuchową, co wpływa na odczuwanie przez nią lęków.