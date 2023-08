Pracodawcy szukają rąk do pracy. Takie zarobki oferują teraz znane firmy w Toruniu i okolicy

Produkcja i magazyny. Ile tu można zarobić obecnie?

Od 6 do 7 tys. zł brutto i płatne nadgodziny - tyle oferuje obecnie tokarzom i frezerom spółka Uni-Kat z Grabowca pod Toruniem. To znany producent maszyn CNC i linii technologicznych. Intensywnie teraz poszukuje pracowników na wspomniane stanowiska. Generalnie, oczekuje doświadczenia i kwalifikacji. Ale w ogłoszeniach rekrutacyjnych zaznacza też, że możliwe jest przyuczenie do zawodu i spółka otwarta jest na osoby niepełnosprawne. (Aplikować można np. przez portal OLX).

Praca w branży produkcyjnej

Mlekowita to marka, której przedstawiać nie trzeba. Szuka magazynierów do swojego obiektu w Toruniu przy ulicy Płaskiej. Jak dowiadujemy się z oferty Powiatowego Urzędu Pracy, oferuje wynagrodzenie rzędu 4 - 4,5 tys. zł brutto. To praca w godzinach od 4.00 rano do 17.00, zmianowa. Oczekiwania wobec kandydatów nie są żadne wyśrubowane. Etat na czas nieokreślony możliwy jest jednak dopiero po okresie próbnym i pierwszej umowie na czas określony. Oferta pracy ważna jest do 23 września.