Mała Lenka wciąż walczy. 2,5 latka z Torunia potrzebuje rehabilitacji

Ponad 4 tysiące udostępnień

Dzięki udostępnieniom naszych Czytelników zbiórka mogła dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorów. Ponad 4 tysiące udostępnień przełożyło się na finansowe wsparcie dziewczynki. Do uzbierania została jeszcze jednak blisko połowa kwoty, dlatego rodzice Lenki proszą o dalsze wsparcie. Pani Agnieszka i pan Damian dziękują każdemu, kto dołożył cegiełkę do rehabilitacji ich córeczki i wierzą, że wspólnymi siłami uda się uzbierać całość.