Nowe kawiarnie w Toruniu. "Lenkiewicz" na osiedlu Jar, "Swawolna" na Legionów i nie tylko!

- Gdy dowiedziałam się, że mam celiakię, w Toruniu wybór bezglutenowych miejsc był bardzo ograniczony. Certyfikat Menu Bez Glutenu posiadał tylko sklep z cukierkami na starówce i franczyzowa niecukiernia w jednej z galerii handlowych. Niektóre inne lokale oferowały bezglutenowe wypieki albo potrawy, ale nie gwarantowały, że są one bezpieczne dla osób z celiakią – często są pieczone w tym samym piecu co glutenowe, przygotowywane razem albo mogą zawierać składniki ze śladową ilością glutenu. Każdy wyjazd do większego miasta np. Poznania czy Warszawy stał się dla mnie jeszcze większą radością, bo mogłam tam iść do restauracji, kupić pieczywo – nie to, co w Toruniu - wspomina Sara Watrak.