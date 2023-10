Małgorzata Kożuchowska świętowała urodziny syna. Tak żyje popularna aktorka

Małgorzata Kożuchowska - aktorka

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Od ponad 20 lat utrzymuje się na szczycie w trudnej branży teatralno-filmowej. Znana jest z wielu ról w popularnych produkcjach. Jej droga na szczyt rozpoczęła się w Toruniu, gdzie miłości do aktorstwa uczyła się na zajęciach "Studia P" w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem Lucyny Sowińskiej. Po zdaniu matury w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu dostała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1994 roku. Po szkole jej kariera teatralno-filmowa zaczęła się rozwijać. Popularność zdobyła grając m.in. w dwóch częściach popularnej komedii "Kiler" . Równolegle z karierą w filmie aktorka rozwijała swój talent na deskach warszawskich teatrów.