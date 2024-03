Czy doświadczasz tych symptomów? Może to sugerować obecność raka płuc. W jakim momencie powinieneś zacząć wykazywać niepokój?

Rak płuc - główna przyczyna

Rak płuc to najczęstszy nowotwór złośliwy. Głownie chorują na niego osoby po 40. roku życia. Szczyt zachorowań dotyka ludzi po 70. roku życia . Jedną z głównych przyczyn jest palenie tytoniu.

Kluczowe jak we wszystkich nowotworach jest wczesne jego wykrycie. Nie jest jednak ono łatwe, gdyż we wczesnych stadiach raka płuca, guz może nie dawać jakichkolwiek symptomów alarmowych. Niestety późne wykrycie nowotworu zmniejsza szanse pacjenta na wyleczenie.

Guz pierwotny płuc, jak czytamy na stronie zwrotnikraka.pl, rośnie najczęściej w sposób bezobjawowy. Jest to główny problem związany z jego wczesnym wykrywaniem i diagnostyką. Pierwsze objawy raka płuc i pojawienie się symptomów choroby nowotworowej wiążą się z reguły ze wzrostem w organizmie guza pierwotnego naciekającego tkanki zewnątrzpłucnej bądź z jego rozrostem wewnątrzoskrzelowym.

Wykrycie guza na wczesnym etapie zaawansowania daje nadzieję na wykonanie możliwie doszczętnego zabiegu chirurgicznego i usunięcie raka płuca zanim choroba rozprzestrzeni się na inne narządy. Jak podkreślają eksperci – oprócz profilaktyki raka płuca – kluczowe znaczenie odgrywa szybka diagnostyka i możliwe wczesne wykrycie choroby. Pomimo dynamicznego rozwoju onkologii i wprowadzania nowych metod leczenia rak płuca to choroba w której rokowania pozostają najczęściej niepomyślne.

Objawy raka płuc

Nowotwór płuca diagnozowany jest najczęściej przypadkowo podczas wykonywania badania rentgenowskiego bądź tomografii komputerowej z zupełnie innych wskazań. Do najczęstszych objawów należy kaszel.

Pojawienie się długotrwałego kaszlu (trwającego dłużej niż 2-3 tygodnie) lub zmiana charakteru dotychczas występującego kaszlu powinny być dla nas sygnałem alarmowym. Powinniśmy udać si e do lekarza.

Uczucie zmęczenia i utrata wagi – rak płuc to bardzo podstępna choroba, która może rozwijać się w organizmie chorego latami, a równocześnie nie dawać żadnych specyficznych symptomów. Znacząca utrata masy ciała wynosząca około 6 kilogramów występuje u ponad połowy pacjentów cierpiących z powodu raka płuc i jest częstym symptomem choroby nowotworowej płuc. Uczucie zmęczenia lub znużenia to potencjalne symptom nowotworu płuc.

Odkrztuszanie wydzieliny z krwią i chrypka to groźne objawy, które mogą sugerować raka płuca. Podobnie jak występująca nagle i zbyt długo chrypka. W przypadku palaczy, chrypka która nie ustępuje po okresie 2-3 tygodni, powinna zostać zdiagnozowana przez lekarza rodzinnego.

To pierwsze i podstawowe symptomy, które powinny dać nam do myślenia i skierować nasze kroki do lekarza.