Marsz Wolnej Białorusi w Toruniu. Tak było na manifestacji w centrum miasta [zdjęcia]

Przypomnijmy, że wieloletnia przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys została aresztowana w 2021 roku pod zarzutem podżegania do nienawiści na tle etnicznym i rehabilitacji nazizmu. Niedawno oczyszczono ją z zarzutów. Z aresztu wyszły także Maria Tiszkowska i Irena Biernacka, które wyjechały do Polski. Nadal w więzieniu przebywa dziennikarz Andrzej Poczobut. Także został zatrzymany w 2021 roku. Sąd w Grodnie skazał go na osiem lat kolonii karnej.