Nowe bloki TTBS przy ul. Poznańskiej 294 c. Tak wyglądają w środku. Zamieszka tam 75 rodzin! [zdjęcia]

Nowych lokatorów budynku przy ul. Poznańskiej 294 c "Nowości" zapytały, co skłoniło ich do wybrania oferty TTBS-u.

- Chodziło o poprawę warunków bytowych - usłyszeliśmy od małżeństwa Anity i Krzysztofa Warlikowskich. - Mieszkamy od 28 lat w starej kamienicy na Jakubskim Przedmieściu. Nie mieliśmy złych warunków, ale jednak co nowe, to nowe. Chodzi choćby ogrzewanie. I na starym i na nowym mieszkaniu jest ono gazowe. Co innego jednak ogrzać lokal w kamienicy, a co innego w nowym budynku. Początkowo trochę się wahaliśmy, bo to przecież przedmieścia Torunia, ale potem doszliśmy do wniosku, że lepiej jest mieszkać z dala od zgiełku. W pewnym wieku spokój liczy się coraz bardziej. Może nie zdecydowalibyśmy się, gdybyśmy mieli małe dzieci, ale nasz syn jest już dorosły, więc to nie przeszkoda. A jak będziemy chcieli się zabawić, to można przecież podjechać do miasta.