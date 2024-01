Marszałek Całbecki spotkał się z parlamentarzystami z regionu. Przedstawił im listę zadań

Marszałek Całbecki zaprosił: kto z parlamentarzystów przybył na spotkanie?

Oczywiście największe pole do działania mają parlamentarzyści reprezentujący zawiązaną w nowych kadencjach Sejmu i Senatu, po wyborach 15 października, koalicję rządową. To posłowie i senatorowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe), a także Lewicy. Do opozycji po ośmiu latach rządów przeszli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jest w niej też Konfederacja.

Plany samorządu województwa: gdzie potrzebne jest wsparcie?

- Zdarza się, że z Torunia do Inowrocławia jedzie się drogą krajową nr 15 półtorej godziny, to sytuacja nie do zaakceptowania. Trzeba więc zacząć przygotowania do budowy dwupasmowej trasy ekspresowej S15. Chcemy też wypracować nowy przebieg drogi krajowej nr 80, czyli najszybszej trasy łączącej Toruń i Bydgoszcz. Też powinna być dwupasmowa. Poprzez węzeł Czarnowo byłaby spęta z mostem przez Wisłę w Solcu Kujawskim, a dalej z drugim mostem, który trzeba wybudować w Fordonie - wyliczał marszałek.

- Jeśli będzie budowany Centralny Port Komunikacyjny, to będziemy walczyć, by związana z nim Kolej Dużych Prędkości nie omijała Włocławka, Torunia i Bydgoszczy oraz by nie stracił jej Grudziądz. Chcemy przywrócić połączenia kolejowe: Mąkowarsko - Sępólno Krajeńskie, Koronowo - Bydgoszcz, Unisław - Chełmno, Radziejów - Chełmce, Rypin - Kowalewo Pomorskie, Żnin - Szubin - mówił marszałek Całbecki.