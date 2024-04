Paweł Gulewski: kim jest nowy prezydent Torunia?

Paweł Gulewski: prezydent z Bydgoskiego Przedmieścia

Nowy prezydent Torunia przebywał też i pracował w Stanach Zjednoczonych. Był na stażu w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. W Polsce, w Toruniu swoje życie związał z polityką. W czasie studiów wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W latach 2005-2014 pracował w biurze poselskim, a następnie senatorskim wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego. Był współzałożycielem Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Toruniu. Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiej PO. Dwa lata później został szefem biura senatora Przemysława Termińskiego, wybranego do parlamentu jako kandydat PO. Paweł Gulewski zasiadał także w radzie programowej bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej.

Paweł Gulewski: najpierw przez lata radny, teraz - prezydent

Od lat Paweł Gulewski działa w toruńskim samorządzie. Nie udał mu się pierwszy start w wyborach do Rady Miasta - w 2006 roku. Wszedł do tego gremium w roku 2010 i był wybierany także w roku 2014 i 2018, jak również niedawno, na kadencję 2024-2029. Po wyborze na prezydenta Torunia Paweł Gulewski zrezygnuje z miejsca w Radzie Miasta. Zajmie je kandydat z tej samej listy, z tego samego okręgu (Bydgoskie Przedmieście i Bielany), który uzyskał kolejny wynik - to Marek Krupecki. Do Rady Miasta Paweł Gulewski za każdym razem kandydował oczywiście z list PO/KO.