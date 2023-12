Marszałek Piotr Całbecki z życzeniami w redakcji "Nowości"

To już tradycja, że przed Bożym Narodzeniem redakcję "Nowości" odwiedza marszałek Piotr Całbecki. Tym razem zawitał do nas 21 grudnia, w czwartek. Złożył najlepsze życzenia wszystkim pracownikom "Nowości", ale także innych gazet w regionie - "Expressu Bydgoskiego" oraz "Gazety Pomorskiej". Wzajemnie pogratulowaliśmy sobie dobrej współpracy przez cały kończący się 2023 rok.

Marszałek Piotr Całbecki życzył wszystkiego najlepszego na święta również naszym Czytelnikom. My oczywiście przyłączamy się do tych życzeń i obiecujemy, że w 2024 roku będziemy pracować dla Państwa z całych sił.