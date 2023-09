Masz chorych rodziców? Sprawdź jakie dodatkowe świadczenia finansowe możesz teraz uzyskać Piotr Paszelke

Jeśli masz chorych rodziców, możesz starać się o zasiłek opiekuńczy. Jest to odpowiedź na problem starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Oto szczegóły>>>> Pixabay Zobacz galerię (9 zdjęć)

Nieubłagane są dane pokazujące, że obecnie około 20% mieszkańców Polski ma ponad 60 lat. Co piąty z nas jest osobą starzejącą się lub w wieku starczym - przede wszystkim są to osoby w wieku emerytalnym (w przypadku kobiet) lub tuż przed nim (w przypadku niektórych mężczyzn). Ich dzieci wciąż pracują, oprócz własnych rodzin i kredytów mają również inne zobowiązania... A przy rosnącej inflacji i stosunkowo niskich emeryturach rodzice wymagają dalszej opieki. Tu jednak takie rodziny nie pozostają kompletnie samotne, w szczególności w przypadku choroby rodzica lub rodziców. Dzieci opiekujące się chorymi rodzicami mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. Na jakich zasadach jest on przyznawany?