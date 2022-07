Masz problem z seksem? Poznaj proste ćwiczenia poprawiające współżycie! Problemy z erekcją można z łatwością pokonać! Jak to zrobić?

Czym jest zaburzenie erekcji? Oto szczegóły

Termin ten odnosi się do utraty zdolności utrzymania pełnego, prawidłowego wzwodu. Co za tym idzie, zaburzenie erekcji oznacza brak zdolności do odbycia stosunku seksualnego, co dotyczy nawet dwóch milionów mężczyzn w Polsce. Innym określeniem na zaburzenie erekcji jest impotencja, choć określenie to nie jest w pełni adekwatne. Przede wszystkim impotencja oznacza problem nieodwracalnego braku możliwości osiągnięcia wzwodu. Z kolei zaburzenie erekcji jest trudnością, z którą możemy sobie poradzić. Choć czasem jest konieczne udanie się do seksuologa na terapię, w wielu przypadkach problem może zostać zniwelowany poprzez aktywność fizyczną i treningi.