Masz taki telefon? Te aparaty najbardziej promieniują. Sprawdź czy jest to szkodliwe

Badania nad promieniowaniem

Również Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że przez ostatnie 20 lat przeprowadzono wiele badań i żadne z nich nie wykazało, że korzystanie z telefonów komórkowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Tym niemniej co jakiś czas słyszymy, że osoby, które używają smartfonów maja obawy o swoje zdrowie.

Swoje badania przeprowadzają również producenci telefonów komórkowych. Starają się tak konstruować modele aparatów, by te jak najmniej emitowały promieniowania elektromagnetycznego. Jakiś czas temu Niemiecki Federalny Urząd ds. Ochrony przed promieniowaniem opublikował listę modeli telefonów komórkowych, które emitują najwięcej promieniowania. Producenci smartfonów dbają o to, by poszczególne modele nie przekraczały maksymalnych wartości SAR (specific absorption rate), a więc współczynnika absorpcji swoistej.