Masz takie objawy? To może być stan przedcukrzycowy! Łukasz Lipiński

Stan przedcukrzycowy powstaje w wyniku rozregulowania poziomu glukozy w organizmie. Nie jest on jednostką chorobową, ale jeśli w porę go nie rozpoznamy i nie będziemy leczyć, może rozwinąć się w cukrzycę typu II. Pokazujemy osiem najczęściej występujących objawów i radzimy co robić, gdy pojawi się stan przedcukrzycowy.