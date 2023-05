Matura z matematyki. Królowa nauk okazała się dla zdających dość łaskawa

Sezon obowiązkowych matur pisemnych właśnie się skończył. Rozpoczął go w czwartek, 4 maja język polski, dzień później abiturienci zmierzyli się z angielskim. W poniedziałek natomiast zasiedli nad arkuszami z matematyki, które od lat budzą najwięcej obaw. My tuż po egzaminie zapytaliśmy o wrażenia młodych ludzi z V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza i z Zespołu Szkół Samochodowych z ul. Grunwaldzkiej.

Zdający mówią: było łatwo

- Nie zrobiłam paru zadań, ale dałam z siebie 100 procent. Dla mnie matura była porównywalna do tych z poprzednich lat -dzieliła się swoimi wrażeniami Amelia Łukiewska.

- Uważam, że matura poszła mi dobrze. Była całkiem prosta, ale może to być wynikiem moich intensywnych przygotowań. Liczę na dobre wyniki- stwierdziła jego koleżanka Agata Nowacka.

- Egzamin był zaskakująco łatwy, żadne z zadań nie sprawiło mi trudności, to było to czego się spodziewałem- powiedział Nikodem Kułakowski z "piątki".

- Nie spodziewałem się, że będzie tak łatwa. Pozytywne zaskoczenie, myślę że będzie do satysfakcjonujący wynik- wyznał nam Joachim Nowacki, absolwent samochodówki piszący Formułę 2015.

- Całkiem szybko wyszłam, matura poszła mi bardzo dobrze. Postanowiłam postawić na pierwszą wersję, nie zmieniając już odpowiedzi. Po trzech dniach obowiązkowych matur pisemnych czuję ulgę, że to koniec. Oceniam, że prawdziwe matury były łatwiejsze niż próbne.

Ustne i dwie formuły

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki maturzyści poznają 7 lipca.

Przed naszymi tegorocznymi maturzystami jeszcze jedno zadanie jakim są obowiązkowe egzaminy ustne oraz rozszerzenia. Przypominamy, że wyniki będą dostępne 7 lipca od godz 8:30.

W Toruniu do egzaminu maturalnego przystępuje 2005 tegorocznych absolwentów (1415 absolwentów liceów ogólnokształcących, 542 – techników, 20 – szkół artystycznych i 28 – szkół dla dorosłych). Łączna liczba zdających w mieście to 2342 osoby, bo część z nich przystępuje do egzaminów kolejny raz.