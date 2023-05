Toruń. Niezwykłe kolaże starych i nowych fotografii. Zdjęcia młodych archiwistów zrobiły furorę

- Propozycja wyszła ode mnie. Była to już druga edycja tego projektu, bo po raz pierwszy zajęliśmy się jego realizacją jeszcze w ubiegłym roku, także w ramach zajęć "Edukacja i popularyzacja". Efekt naszych prac spotkał się wówczas z bardzo pozytywnym odbiorem. W tej sytuacji czymś naturalnym było powtórzenie akcji, tym bardziej, że jest to coś ciekawego także dla samych studentów. Mogą wyjść w teren, porównać historyczny wygląd znanych miejsc w mieście z ich obecnym wyglądem. Dodatkowo jest to dobry przykład tzn. turystyki archiwalnej, w ramach której studenci odwiedzają miejsca uwiecznione w materiałach archiwalnych. W tym roku realizacja projektu wyglądała nieco inaczej niż rok temu. Za pierwszym razem sam wybrałem zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Tym razem studenci mieli większą niezależność i sami zaproponowali wybrane przez siebie fotografie. Niektórzy mieszkają w Toruniu od lat, więc wybierali takie związane ze swoim miejscem zamieszkania. Sami je wydrukowali, poszli na miasto, wykonali kolaże. Moją rolą było jedynie ocenienie efektu i zastosowanie drobnej obróbki graficznej - mówi dr Marcin Smoczyński z Katedry Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.