Memy przed meczem Polska - Francja. "A wiesz, że to my mamy Szczęsnego?" 3.12

Polska - Francja w 1/8 mundialu!

Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Polacy przystąpią do niego jako zespół z drugiego miejsca w grupie C, a Francuzi jako zwycięzcy grupy D. Trójkolorowi mieli szansę nawet na komplet punktów, ale świadomi tego, że już nic nie odbierze im awansu, wystawili rezerwy w ostatnim spotkaniu. Liderzy Francuzów zmierzą się więc z Polakami po dłuższym wolnym, wypoczęci i gotowi do gry.

Na co stać Polaków? Nie da się ukryć, faworytami nie jesteśmy - jedyne gole na tym mundialu strzeliliśmy Arabii Saudyjskiej.