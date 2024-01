Miasto szuka firmy, która "przytnie" drzewa dla bezpieczeństwa

- To normalna procedura, którą stosujemy regularnie - wyjaśnia Tomasz Kozłowski, kierownik referatu Wydziału Środowiska i Ekologii. - Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, czyli na przykład przycięcie konarów, które mogą stanowić problem, pielęgnację czy usunięcie suchych gałęzi. Dotyczy to całego miasta, miejsca wskażemy wykonawcy. Dbamy tez o pomniki przyrody, nawet jeśli stoją na prywatnych posesjach, bo w myśl przepisów odpowiada za nie gmina.

Zabieg ma obejmować: "wykonanie odpowiednich rodzajów cięć określonych indywidualnie do każdego drzewa, poprzez usunięcie konarów, gałęzi, m.in. wchodzących w kolizje z infrastrukturą, w skrajni, konkurujących przewodników, w koronie tymczasowej, mechanicznie osłabionych, z osłabionym rozwidleniem, martwych, suchych oraz jemioły, wywóz lub zrębkowanie gałęzi wraz z ich wywozem, transport pozyskanego drewna – grubizny do składnicy na ulicy Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz uprzątnięcie terenu."

A co urzeczywistnieniem planu?

Zadanie będzie realizowane do kwoty 80 tysięcy złotych brutto. Zainteresowane firmy mogą przesłać lub złożyć swoją ofertę do 5 lutego do godz. 12 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12. Trzeba spełnić kilka warunków, na przykład do prac przy zabiegach pielęgnacyjnych należy zatrudnić osobę o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (tj. z ukończonym kursem i zdanym egzaminem European Treeworker lub European Tree Technician) oraz trzeba mieć doświadczanie w zakresie wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach zabytkowych. Dodatkowo w okresie ostatnich trzech lat oferent powinien mieć na koncie wykonanie minimum dwóch zadań o powyższym zakresie. Nie dopuszcza się też składania ofert częściowych.