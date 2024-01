Kupili działkę na Jarze i... nie mogą do niej dojechać. Mamy odpowiedź MZD

- W listopadzie 2022 roku. wylicytowaliśmy od miasta w przetargu publicznym działkę pod budowę domu jednorodzinnego przy ulicy Heweliusza - twierdzi małżeństwo torunian. - Był to pierwszy przetarg organizowany przez miasto na sprzedaż działek pod budowę domów jednorodzinnych przy tej ulicy. Jako pierwsi otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Tym samym to my przecieramy trudne szlaki w budowie domu na tym osiedlu. We wrześniu 2023 roku ruszyła budowa dróg na osiedlu Jar, między innymi ulic Watzenrodego, Strobanda i Heweliusza. To inwestycja o wartości około 15 i pół miliona złotych z terminem realizacji do sierpnia 2025. Można byłoby pomyśleć, że jako przyszli mieszkańcy powinniśmy się ucieszyć. Niestety, rozpoczęcie prac na odcinku przy ul. Watzenrodego odcięło nas całkowicie od dostępu do naszej nieruchomości. Droga jest zablokowana barierami, stoi znak zakaz wjazdu, a wykonawca pilnuje, żeby nikt nie wjeżdżał na plac budowy. Tymczasem my, posiadający prawomocne postanowienie na budowę domu, podpisaliśmy umowy z szeregiem podwykonawców w celu wybudowania naszego przyszłego domu - z wykonawcą, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. Nasz wykonawca robi wszystko, żeby budowa toczyła się dalej. Transportuje materiał po lasach, dostarcza go koparkami. Ale za chwilę dojdzie do punktu w którym pomimo szczerych chęci nie da się budować, bo nie będzie w stanie przetransportować więcej materiałów w tak partyzancki sposób. I, co ważne, to wszystko generuje koszty, które my ponosimy.