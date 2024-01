Mieszkańcy Jaru ocenili jakość życia na swoim osiedlu. Co trzeba na nim zmienić?

Badanie o jarze!

Ankietę w trakcie ostatnich sześciu tygodni 2023 roku wypełniło 196 osób. Jakie są największe mankamenty Jaru? Można stwierdzić, że mieszkańcy mają już powoli dosyć mieszkania na "ciągłym placu budowy", przy jednoczesnym zmniejszaniu się terenów zielonych. Brakuje im szkoły podstawowej (dzieci trzeba odwozić do oddalonej o trzy kilometry placówki) oraz sklepu wielkopowierzchniowego. Nową linię tramwajową oceniają dość pozytywnie, skarżą się za to na hałas z nią związany. Przydałoby się też więcej miejsc do rekreacji oraz usług rozrywkowych (brakuje np. pubów). Minusem jest też to, że osiedle nie rozwija się równomiernie.