Świąteczny kiermasz i warsztaty. Toruńskie Muzeum Etnograficzne zaprasza w weekend

Warsztaty w Muzeum Etnograficznym: "Ubierz choinkę, obdaruj rodzinkę"

- Te pieprzne w smaku ciasteczka wyrabiane były tradycyjnie przez gospodynie w okresie noworocznym, zaś obecnie goszczą one na kurpiowskich stołach przy okazji większości ważniejszych uroczystości - podkreśla Aleksandra Frączek.

Kiermasz w Muzeum Etnograficznym: sztuka i rękodzieło ludowe

W niedzielę 10 grudnia do Muzeum Etnograficznego w Toruniu zjedzie z całej Polski blisko stu twórców, którzy zaprezentują tradycyjne wyroby rękodzielnicze związane z Bożym Narodzeniem oraz regionalne przysmaki. Okazją jest kiermasz świąteczny, który potrwa w godzinach od 10 do 15.

- Na stoiskach zobaczyć będzie można słomiane i wiórowe ozdoby choinkowe, ręcznie malowane szklane i ceramiczne bombki, woskowe świece i stroiki świąteczne, haftowane bieżniki i serwetki, rzeźbione anioły, szopki oraz postacie świętych. Garncarze zaprezentują całą gamę wyrobów ceramicznych, od tradycyjnych glinianych a także kamionkowych garów, po bogato szkliwione, fantazyjne cacka. Podziwiać będzie można również wyroby z wikliny, kolorowe łowickie wycinanki, drewniane i szmaciane zabawki oraz oryginalną biżuterię. Miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zakupić wędliny, miody, chleb na zakwasie, pierniki, domowe wypieki i przetwory. Kiermasz może stać się świetną okazją do zakupu świątecznych podarków lub elementów, które staną się niebanalną ozdobą domu - mówi Aleksandra Frączek.

Kiermasz świąteczny w Muzeum Etnograficznym to gratka dla znawców i miłośników sztuki oraz rękodzieła ludowego, a także amatorów nieszablonowych i unikatowych przedmiotów. To także doskonała okazja do zapoznania się z tradycyjnymi wyrobami sztuki ludowej z całej Polski.