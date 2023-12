Mikołajkowe spotkanie dla niepełnosprawnych dzieci z toruńskich szkół

Polski, matematyka i język obcy nowożytny to przedmioty, z którymi przez trzy dni mierzyć się będą maturzyści. Przed nimi próbne egzaminy w oparciu o arkusze przygotowane przez CKE.

W październiku 2023 r. na wniosek prezydenta Michała Zaleskiego radni podnieśli wysokość świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a także dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń ze 150 zł do 200 zł miesięcznie. Świadczenia będą wypłacane co najmniej do 2028 r.