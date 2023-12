W środę ruszają próbne matury w Toruniu. Co zdawać będą uczniowie?

Od środy, 6 grudnia w szkołach średnich w całym kraju, w tym w Toruniu trwać będą matury próbne. Materiały do ich przeprowadzenia przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Próba skierowana jest do uczniów:

czwartych klas liceów ogólnokształcących

piątych klas techników

drugich klas szkoły branżowej II st.

Przystąpienie do próby nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie zalecane przez CKE. I do tych zaleceń stosują się dyrektorzy toruńskich placówek oświatowych, którzy z reguły ją przeprowadzają. W jakim celu? Żeby sprawdzić poziom wiedzy swoich uczniów oraz przećwiczyć maturalne procedury. Warto zaznaczyć, że młodzi ludzie piszą egzaminy na poziomie podstawowym. Uczniowie otrzymają standardowe arkusze, w tym testy dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych (m.in. dla osób słabowidzących, niesłyszących i uczniów w spektrum autyzmu).