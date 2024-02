Miliony z kryształu. Zarabiali: kucharz, stolarz, bezrobotny... Produkcję rozbito dzięki kryminalnym z Kujawsko-Pomorskiego

Rekordowa produkcja tzw. kryształu w Koninie tygodniowo dawała 150 kg tego narkotyku i nawet 1,5 mln zł zysku. Jej rozbicie to zasługa kryminalnych i śledczych z Torunia i Bydgoszczy. A kto produkował klefedron? Kogo zatrzymano, także w Toruniu? Wcale nie chemików...

Tani kryształ od wielu miesięcy zalewa nie tylko Kujawsko-Pomorskie, ale i inne rejony kraju. Klefedron to syntetyczny narkotyk, dość prosty i tani w produkcji. "Narkotyk o dużym potencjale uzależniania poprzez ogromny wyrzut dopaminy" - ostrzegają specjaliści (za: Narkopedia.pl). Jest "modny", niedrogi, dostępny i wyjątkowo groźny przez szybkość, z jaką potrafi uzależnić.

Kryształ: 40 złotych za gram. Od euforii do piekła uzależnienia

Jak działa kryształ? Stymuluje. Wprawia w euforię. Sprawia, że empatię mamy do całego świata. To na początku. Jak przy każdym narkotyku, szczęście mija szybko. I potrzeba tego kryształu coraz więcej, by choć zbliżyć się do pierwszych stanów euforii. Zostają: pobudzenie psycho-ruchowe, skoki temperatury, halucynacje, potliwość, zaburzenia oddychania, blokada odczuwania bólu (groźna), drżenie rąk, niezdrowe podniecenie i inne "przyjemności". Na końcu, jak zawsze, jest narkotykowy głód.

40 zł za gram, a nawet mniej - o takich cenach kryształu mówili nam niedawno młodzi ludzie z Kujawsko-Pomorskiego. Dostęp? Niezwykle prosty. Przez internet. Przez "podajniki" czyli dilerów docierających także do szkół. Tak tani kryształ, najczęściej mieszany z różnymi wypełniaczami i niespodziankami, zalewa od miesięcy region. Jest modny. I jest niezwykle groźny, bo do bram piekła uzależnienia doprowadza naprawdę szybko. Czy po grudniowej akcji w Koninie, w której za sprawą kryminalnych i śledczych z Kujawsko-Pomorskiego rozbito wielką produkcję tego narkotyku, coś się zmieni? Oby. Naiwną byłaby wiara w to, że likwidacja jednego, nawet rekordowo dużego laboratorium kryształu, ucina dostęp do narkotyku. Ten biznes za bardzo się opłaca - lukę wypełni ktoś inny. Sprawa bezsprzecznie jednak jest jednym z największych sukcesów kujawsko-pomorskich służb na froncie walki z przestępczością narkotykową. Do tego, jest sprawą ciekawą także obyczajowo.

Kto produkował kryształ i zarabiał? Chemicy to byli, stąd i pewnie wybuchy...

Pątnowo, dzielnica Konina, pierwsza dekada grudnia. Tego, że coś się dzieje przy jednym z domów jednorodzinnych, ukryć przed mieszkańcami się nie da. Przez kilka dni działania policjantów, funkcjonariuszy CBŚP i ratownictwa chemicznego budzą zrozumiałe zainteresowanie. Potem pogłoski i podejrzenia potwierdzi oficjalnie Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i Prokuratura Okręgowa w Toruniu: tak, rozbito laboratorium tzw. kryształu. I to rekordowo duże. Pierwsze trzy osoby wpadły na gorącym uczynku w Koninie. Kolejna - na Mazowszu. Następne w Toruniu i miejscowości podtoruńskiej. -Zadziwiający w tej sprawie wydaje się być fakt, że żadna z podejrzanych osób nie ma wykształcenia chemicznego. To zapewne z tego powodu w początkowej fazie tworzenia tego laboratorium, jak wynika z wiedzy policjantów, w pomieszczeniach doszło do kilku niegroźnych wybuchów - przekazywała mediom Monika Chlebicz, rzeczniczka KWP Bydgoszcz.

Kim zatem są podejrzani? Śledztwo w tej sprawie prowadziła toruńska prokuratura. Prokurator Jarosław Kilkowski, naczelnik 1 Wydziału Śledczego, podaje nam pełną listę zatrzymanych, którym postawiono już zarzuty. Faktycznie, żadnych chemików czy innych specjalistów z podobnej dziedziny tutaj nie ma. -Daniel K., lat 31, hotelarz, bezrobotny (już karany); Michał S., lat 26, bez zawodu, bezrobotny, Jarosław S., lat 50, stolarz, utrzymujący się z prac dorywczych; Paweł B., lat 33, kucharz małej gastronomii, bezrobotny, Agata K., lat 51, operator maszyn wyrobów sanitarnych, pracująca i Michał K., lat 33, bez zawodu, utrzymujący się z prac dorywczych (już karany) - podaje naczelnik.

Pytamy, czy prawdą jest, że Jarosław S. i Michał S. z Torunia to ojciec i syn. Prokurator nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. "Są spokrewnieni" - przekazuje.

1,5 miliona złotych zysku tylko w ciągu jednego tygodnia

Dziś śledczy nie mają wątpliwości, że produkowany w Koninie kryształ był dystrybuowany na cały kraj. A jak to się stało, że produkcję w koninie rozbito za sprawą kujawsko-pomorskich służb? Żmudna i wnikliwa praca operacyjna doprowadziła kryminalnych i śledczych z Torunia i Bydgoszczy w tamten właśnie rejon.

W trakcie śledztwa ustalono, że produkcja trwała przynajmniej od połowy 2023 roku do 9 grudnia. W trakcie likwidacji zabezpieczono pół tony klefedronu (tzw. kryształu). Z tygodniowej produkcji mogły być zyski nawet do półtora miliona złotych. - Do policyjnych laboratoriów i magazynów trafiło ponadto prawie 24 tysiące litrów substancji służących do produkcji „kryształu”. Policjanci zabezpieczyli całą linię produkcyjną, ponad 80 tysięcy zł w gotówce w różnej walucie oraz dwa samochody - przekazał Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. I daje to wyobrażenie o skali procederu...

Zatrzymani, podejrzani i aresztowani. Niektórzy...

Gdy funkcjonariusze w grudniu rozbijali laboratorium w Koninie, policjanci w tym samym czasie zatrzymywali podejrzanych. W akcji brali udział policjanci m.in. z Bydgoszczy, Torunia i Piły.

Jak wspomnieliśmy, pierwsze trzy osoby (50, 26 i 34 lata) wpadły w Koninie na gorącym uczynku. 30-latek w zatrzymany został w województwie mazowieckim. Przy nim policjanci znaleźli worek z narkotykami i pieniądze. Kolejne zatrzymania nastąpiły pod wytypowanymi adresami w Toruniu i w miejscowości pod Toruniem. Tam zostały zatrzymane kolejne trzy osoby, 32-latek, 51- oraz 30-latka, która po czynnościach została zwolniona.

Kto dziś siedzi za kratami, a kto pozostaje na wolności? Jakie konkretnie zarzuty śledczy całej szóstce postawili? -Podejrzani Daniel K., Michał S., Jarosław S., Paweł B. są tymczasowo aresztowani. Wobec Agaty K. i Michała K. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - przekazuje prokurator Jarosław Kilkowski. - Zarzuty obejmują okres od połowy 2023 roku do dnia zatrzymania i działania w Toruniu oraz innych miejscach na terenie kraju. Dotyczą produkcji, w ramach grupy przestępczej, znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych na bazie 3-CMC i 4-CMC oraz dalszego obrotu tymi środkami.

Co ważne, Prokuratura Okręgowa w Toruniu pracuje nad sprawą dalej. Jest rozwojowa. Postępowanie jest w toku. - Nie można wykluczyć dalszych zatrzymań - kończy prokurator Kilkowski.

Produkcje 4-CMC w Polsce. W gospodarstwie rolnym, w przybudówce na Podlasiu...

Produkowanie kefedronu (4-CMC) kolejny już rok w Polsce odbywa się w miejscach, które przed laty nie kojarzyły się z narkotykowym interesem. To już nie jakieś opuszczone magazyny na peryferiach czy pofabryczne zabudowania na odludziu. Nie, produkcje kryształu rozbijane są w całkiem "sympatycznych", domowych warunkach.

W styczniu ubiegłego roku laboratorium 4-CMC rozbito w wiejskim gospodarstwie w gminie Turawa na Opolszczyźnie. Funkcjonariusze CBSP zabezpieczyli tutaj 100 litrów gotowego już narkotyku o wartości około 3 mln zł oraz 5 ton prekursorów. "Na gorącym" wpadli tutaj trzej młodzi mężczyźni. Pracowali w maskach ochronnych - praktycznie wszędzie były groźne opary.

W styczniu bieżącego roku natomiast laboratorium klefedronu rozbito w pomieszczeniach gospodarskich przy pewnym domu na Podlasiu. Tutaj "na gorącym" wpadł 41-letni mieszkaniec gminy Zambrów. Turaj zabezpieczono 215 kg towaru, którego wartość oszacowano na około 13 mln zł. "Znaczna część towaru była przetrzymywana w lodówkach" - podali kryminalni. O tym, jak dochodowym biznesem jest produkcja kryształu, świadczyć mogą natomiast wyliczenia podane po rozbiciu laboratorium w powiecie pińczowskim (woj. świętokrzyskie) w maju zeszłego roku. Na prywatne posesji odkryto przeszło 2 tony gotowego już narkotyku. " Z opinii sporządzonej przez biegłych wynika, że zabezpieczona substancja to klefedron, którego szacunkowa wartość wynosi około 89 milionów zł" - podało Centralne Biuro Śledcze Policji.