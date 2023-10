Minister edukacji z Indonezji w Toruniu. Polacy i Indonezyjczycy posadzili drzewa w imię wzajemnej przyjaźni

Minister edukacji Indonezji w Toruniu

Nadiem Makarim przyjechał do Torunia na zaproszenie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży. Wybór Torunia podczas jednodniowej wizyty ministra w Polsce wynika z dotychczasowych relacji Kujawsko-Pomorskiego z Indonezją. Chodzi o studia wyższe, które młodzi Indonezyjczycy podejmują na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Są to osoby pochodzące z regionu zaprzyjaźnionego - prowincji Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie ze stolicą w Mataram na wyspie Lombok.

Działania, które przynoszą efekty

Co ważne, edukacja, doświadczenia i kontakty zdobyte przez Indonezyjczyków w Polsce zaowocowały rozwinięciem ich działalności w różnych obszarach na terenie rodzimego kraju. Rozwijają je oni z powodzeniem przy udziale Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu na terenie państw ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations), której członkami są Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos i Mjanma i Kambodża).

Działalność na rzecz edukacji

Innowacje w pogłębianiu więzi

To nowe podejście do edukacji stwarza grunt do wykorzystania modeli edukacji formalnej i nieformalnej stosowanych w Europie i tym samym możliwość pogłębiania współpracy polsko-indonezyjskiej w tym obszarze. Postacią, która inspiruje zarówno stronę polską, jak i indonezyjską jest urodzony w Toruniu 550 lat temu Mikołaj Kopernik i jego twórcze podejście do nauki.