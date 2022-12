Moneta 5 zł z PRL-u wciąż jest wartościowa. Zobacz, czy masz takiego "rybaka" w domu!

Stan monet z PRL-u

Moneta 5 zł - czy może być droższa?

Znaczna część ofert nie zyskuje więcej niż kilkadziesiąt złotych za sztukę. Wynika to z faktu, że choć monety 5 zł (zwłaszcza rybaki) są charakterystyczne, wciąż nie wyróżniają się na tle całego nakładu z poszczególnych lat. Jednak nie oznacza to, że moneta nie może być cenniejsza niż "rówieśniczki". Jak to możliwe? Na szczególną wartość monet z PRL-u wskazuje się wtedy, gdy mają wyraźnie, charakterystyczne i nietypowe defekty. Może to być np. krzywe wybicie liter lub jakiegoś elementu graficznego.