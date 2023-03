Monety i banknoty warte majątek! Na co można zwrócić szczególną uwagę? Warto zajrzeć do portfela

W co inwestują numizmatycy?

Dlaczego dwuzłotówka z 1994 roku jest tak cenna?

Przykładem może być dwuzłotówka z 1994 roku. Moneta ta uzyskuje dość wysokie ceny na aukcjach, ponieważ to dopiero w tym roczniku wybito tę monetę. W związku z tym, że do obiegu trafiło bardzo dużo takich monet (80 mln sztuk to niemała liczba), cenne są tylko konkretne okazy. Mowa o tych monetach dwuzłotowych, które są zachowane w stanie idealnym, czyli menniczym. Tych jest bardzo mało na rynku i dlatego uzyskują one takie wysokie wartości. Na aukcjach można nawet sprzedać je za 1000 złotych, choć minimalna wartość zaczyna się od około 100 złotych. Wciąż oznacza to jednak sprzedanie monety, za co najmniej 50-krotność wartości nominalnej.