Morsowanie: zalety i porady dla początkujących. Jak zacząć, jakich błędów uniknąć?

Kto raz spróbuje, wciąga się na dobre. Morsy chwalą sobie nie tylko lepsze zdrowie i samopoczucie, ale i możliwość zabicia czasu w sympatycznym towarzystwie. Co daje morsowanie? Jakie są zalety morsowania? Jak zostać morsem? Na podstawie rad osób doświadczonych w morsowaniu przygotowaliśmy kilka praktycznych porad dla tych, którzy chcieliby spróbować.

Co daje morsowanie?

Zacznijmy jednak od tego, jakie są zalety morsowania? A jest ich całkiem sporo. Najważniejsze z nich to: Poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego Zahartowanie ciała Zwiększenie odporności organizmu Szybsza regeneracja i odżywienie organizmu Redukcja cellulitu Zwiększenie metabolizmu, redukcja tkanki tłuszczowej Poprawa krążenia, lepsze ukrwienie skóry Ujędrnienie skóry Pomoc przy chorobach dermatologicznych i alergicznych Ulga w bólach reumatycznych Regeneracja stawów i kości

Morsowanie - jak zacząć? Jakie są przeciwwskazania morsowania?

Niestety, nie wszyscy mogą zacząć morsować. Dlatego trzeba najpierw skontrolować stan swojego zdrowia. Najlepiej poinformować lekarza rodzinnego o swoich zamiarach - to on powinien stwierdzić, czy nadajemy się do morsowania, czy nie. Przede wszystkim nie powinny morsować osoby chore na:

choroby serca i układu krążenia, niewydolność krążeniowo-oddechową

zaburzenia neurologiczne (padaczka, borelioza)

niedoczynność tarczycy

choroby z nietolerancją zimna

problemy z ciśnieniem

schorzenia górnych dróg oddechowych

żylaki Przeciwwskazane jest również morsowanie osób z otwartymi ranami oraz kobiet w ciąży.

Czego unikać przy morsowaniu?

picia alkoholu. Skutkuje to bowiem wychładzeniem organizmu i obniżeniem ciśnienie krwi. Może też powodować skurcze uniemożliwiające ruch w wodzie

palenia papierosów

morsowania w samotności. Najlepiej wejść do wody w towarzystwie, w najgorszym przypadku mieć na brzegu znajomą osobę która szybko zareaguje w przypadku jakichś kłopotów

przystępowania do morsowania zmęczonym. Zanim zdecydujemy się na wejście do lodowatej wody, należy solidnie w domu wypocząć

wbiegania do wody, bo może to skutkować szokiem termicznym. Należy wchodzić powoli, ale systematycznie. Wskazane jest też ochlapanie wodą klatki piersiowej i szyi

wejścia do wody bez wcześniejszej rozgrzewki

Niezbędnik morsa

Bez kilku rzeczy trudno wyobrazić sobie morsowanie. O czym trzeba pamiętać pakując się nad wodę? Podstawowe rzeczy to:

koc (ew. szlafrok). Można na nim położyć rzeczy do przebrania, a potem owinąć się. Ważne, by zrobić to jak najszybciej. Wprawdzie uczucie po wyjściu z zimnej wody na powietrze może być całkiem przyjemne, ale trzeba pamiętać, że najwięcej przeziębień powstaje właśnie w tym momencie czapka i rękawiczki. Najlepiej wziąć dwa komplety, gdyby coś zamokło w trakcie morsowania strój kąpielowy. Obojętnie jaki, byle był wygodny dodatkowy podkoszulek. Prawdopodobnie podczas rozgrzewki lekko spocimy się. Na zimnie pierwszy podkoszulek na pewno nie wyschnie, warto włożyć po kąpieli zupełnie suchy buty (najlepiej neoprenowe). Dzięki nim ochronimy stopy od zranienia na krze i unikniemy poślizgnięcia się na lodzie karimata. Można na niej rozłożyć rzeczy do przebrania ciepła herbata w termosie. Zagrzeje od środka. Po wszystkim będzie smakować wyśmienicie.

Rozgrzewka przed morsowaniem

Rozgrzewka przed morsowaniem nie jest niczym wyszukanym. Powinna trwać co najmniej 15 minut i nie być zbyt intensywna. Nie należy dopuścić do tego, byśmy mocno się spocili. Ćwiczenia powinniśmy rozpocząć w kurtce i zdejmować kolejne rzeczy co ok. trzy minuty. Co nam pomoże odpowiednio się rozgrzać?

lekki trucht

przysiady

pajacyki

wymachy rąk i nóg

wieloskoki, itp., itd. Do wody powinniśmy wejść niezwłocznie po zakończeniu rozgrzewki.

Praktyczne porady przy morsowaniu

Oto kilka innych praktycznych porad dla początkujących, jakie usłyszeliśmy od osób doświadczonych: ubierz się na cebulkę. Podczas rozgrzewki zdejmuj rzeczy po kolei, aż zostaniesz w stroju kąpielowym ubierz się w luźne rzeczy (np. dres), które łatwo i szybko można ubrać rzeczy do przebrania ułóż na karimacie w kolejności, w jakich będziesz je ubierał (np. czapka, bielizna, skarpetki, podkoszulek, bluza, spodnie, buty, kurtka). Ubranie pójdzie szybciej, zwłaszcza że trzeba pamiętać, że możesz mieć zgrabiałe ręce i przebieranie w ubiorze mogłoby długo trwać. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdybyś miał osobę towarzyszącą, czekającą na Ciebie na brzegu i podającą w kolejności elementy ubioru wejdź do wody trzymając inną osobę za rękę nie oddalaj się od innych postaraj się być w wodzie cały czas w ruchu

Morsowanie – co warto wiedzieć?

W pierwszym roku morsowania wystarczy jedna kąpiel w tygodniu

Aby zobaczyć efekty, trzeba morsować regularnie

Nie wolno wskakiwać do wody, by nie spowodować dużego szoku dla naczyń krwionośnych

Najefektywniej pobudza się układ krążenia zanurzając się do szyi, choć nie należy tego robić podczas pierwszych morsowań

Morsować powinno się w dni wolne od innych ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza tych intensywnych

Bezwzględnie trzeba wyjść z wody, jeśli poczujemy się niekomfortowo (zaczniemy szczękać zębami, mięśnie zaczną nam drżeć lub skóra zrobi się sina)

Morsowanie memy, czyli atmosfera też ważna

Niewątpliwie jedną z dodatkowych, ale też bardzo istotnych zalet morsowania jest znakomita atmosfera. Niemal zawsze robimy to w grupach sympatycznych ludzi i do domów wracamy naładowani pozytywną energią. Na różnych grupach morsów na portalach społecznościowych brakuje hejtu, dużo jest za to humoru, o czym mogą świadczyć memy, do których link zamieszczamy poniżej. **Czy już daliście się namówić?**