Może jakieś przepraszam się należy? Tak kibice skomentowali brązowy medal Apatora

W połowie sezonu chyba nikt się tego nie spodziewał. Żużlowcy For Nature Solutions KS Apatora Toruń zawodzili na całego i w pewnym momencie nawet nie było pewne, czy awansują do fazy play off. Co byłoby dużą "sztuką", biorąc pod uwagę, że z ośmiozespołowej PGE Ekstraligi do niej awansuje aż sześć drużyn.