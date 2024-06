Możesz dostać co najmniej 1780 zł. Zasady renty rodzinnej mfred

Aby otrzymać rentę rodzinna należy złożyć odpowiedni wniosek

Renta rodzinna to świadczenie, które pomaga wdowom i wdowcom zachować standard życia na w miarę akceptowalnym poziomie. Świadczenie przyznaje ZUS i aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Co trzeba zrobić, by dostać rentę rodzinną?