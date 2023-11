Możesz mieć ten konkretny dodatek pieniężny, ale do końca listopada trzeba złożyć wniosek. Gdzie?

Nowe pieniądze na opiekę dzieci

W ramach programu "Dobry start" , ZUS przyznał już imponującą sumę na wsparcie wyprawki szkolnej dla 4,5 miliona dzieci. To 1,3 miliarda złotych , które trafiły do rodzin na początku roku szkolnego. Jednak, by otrzymać te pieniądze, trzeba podjąć pewne kroki.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać przelew w listopadzie

Wniosek to kluczowy element ubiegania się o wsparcie. Rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek do ZUS, ale ważne jest, aby zrobić to w terminie. Wniosek musi zostać złożony elektronicznie poprzez dedykowane platformy, takie jak aplikacja mobilna mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, lub bankowość elektroniczna.

Jeżeli wniosek został złożony do końca sierpnia, wypłata w wysokości 300 zł przyszła we wrześniu. Dla tych, którzy składają wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.