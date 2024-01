Emeryci urodzeni w tych rocznikach dostaną 5540 zł. Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! redpp

Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.