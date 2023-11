Muzeum Inżynierii Komunalnej w Toruniu funkcjonuje od marca bieżącego roku. Co oferuje?

W odrestaurowanym gmachu biurowca stacji pomp na Bielanach przy ul. św. Józefa w marcu br. znajduje się Muzeum Inżynierii Komunalnej, w którym dowiemy się, skąd pochodzi woda w rurach naszego domu, a co dzieje się ze ściekami, a także sprawdzimy, jak toruńskie wodociągi funkcjonowały przed laty.

Interaktywna wystawa o historii toruńskich wodociągów

Pięknych zabytkowych budynków w całym Toruniu nie brakuje. Niedawno do tych zrewitalizowanych i oddanych do użytku mieszkańcom i turystom dołączył cały kompleks budynków Toruńskich Wodociągów „Stare Bielany”. Tamtejsza wieża ciśnień znana jest wielu osobom. Wraz z towarzyszącymi jej budynkami oraz pięknym i klimatycznym parkiem mogliśmy oglądać ją wiele razy z zewnątrz. Teraz, dzięki powstaniu muzeum, można także zajrzeć do środka i przekonać się, w jaki sposób funkcjonowała i wciąż funkcjonuje sieć wodociągów. – Ekspozycja nasza funkcjonuje od początku bieżącego roku. Było to możliwe dzięki zagospodarowaniu znakomitego budynku pochodzącego z XIX wieku – mówi Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów. – Udało się to zrealizować przy dużym udziale środków europejskich.

Interaktywna wystawa techniki wodociągowej i kanalizacyjnej jest zaproszeniem do podróży w czasie zarówno dla tych najmłodszych, którzy przyzwyczajeni są do tego, że woda w domu obecna jest zawsze, jak i dla tych, którzy pamiętają, że pozyskiwano ją także w inny sposób. Jest to doskonały sposób na spotkanie się z historią i zbadanie jego działalności na przestrzeni dziejów. Nie zapomniano także o tradycji Toruńskich wodociągów, które wypełniane są od przeszło stu lat.

Zabytkowy kompleks budynków

Wystawa jest okazją do dowiedzenia się, w jaki sposób do średniowiecznego Torunia dostarczano wodę oraz jak przez kolejne wieki zmieniała się technika pozyskiwania, dostarczania i uzdatniania. Na odwiedzających czeka ponad 100 eksponatów oraz 5 dużych aranżacji. Do ich dyspozycji przygotowano 5 sal wystawowych, które zajmują całą kondygnację. Zadbano także o wsparcie dźwiękowe oraz wielkoformatowe plansze umieszczone na ścianach, by jak najbardziej oddać klimat. Ponadto można wejść na sam szczyt wieży ciśnień oraz zyskać kontakt z naturą dzięki spacerowaniu po parku.

– W tej chwili w budynku mieści się wystawa w kilku częściach, ale każda tyczy się tematyki wody i ścieków. Na przykład w jednej z sal mamy pokazane tematy związane z całą historią ujęć wody. – opowiada Władysław Majewski. – Trzeba jednak zaznaczyć, że budynek ten jest częścią całego kompleksu zabytkowego „Stare Bielany”, w którego skład wchodzi wieża ciśnień, na której znajduje się data 1893, jest zabytkowa hala pomp, jest zabytkowy podziemny zbiornik zbudowany z cegieł.

Muzeum przygotowało również specjalną wystawę „Woda – życie i żywioł”. Wystawiono prace ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, w tym prawie 100 dziecięcych prac na 30 dużych planszach. Znajdują się tam obrazy z 17 krajów świata, m.in. Sri Lanki, Indonezji czy Tajlandii. Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 wyłącznie za uprzednim uzgodnieniem terminu. Wstęp jest wolny. Każda z wystaw cieszy się zainteresowaniem w każdej grupie wiekowej.

