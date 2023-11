Gwiazdy na otwarciu EnergaCAMERIMAGE. Sprawdź, kto przyjechał do Torunia

- Siedzieliśmy z Makiem (Żydowiczem - przyp. red.) nad rzeką. On mówił, że chciałby stworzyć festiwal, jakoś ożywić to miasto. Ja mu na to powiedziałem, że festiwali filmowych na świecie jest bardzo dużo i że się nie przebije - wspominał Volker Schloendorff. - Marek wymyślił wtedy nazwę Tumult, a ta mi się bardzo spodobała. Łączyła się z atmosferą, jaką chcieliśmy stworzyć. Wtedy wpadł nam również do głowy pomysł, żeby ten festiwal poświęcić sztuce obrazu. To wynikało trochę z tego, co widzieliśmy przed sobą, czyli mgłę. Kumkanie żab przerodziło się w nagrodę Złotej Żaby, która jest tradycyjnie przyznawana na tym festiwalu.