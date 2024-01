Na Bukowej Kępie w Toruniu powstaną dwa nowe biurowce

- Cieszymy się z kolejnej inwestycji w mieście. Rozwój rynku usług biurowych w Toruniu jest bardzo dynamiczny. Dzięki budowie kolejnych biurowców znacząco wzrośnie wolumen powierzchni biurowych do wynajęcia, co oznacza lepsze warunki pracy dla wielu firm działających w Toruniu – mówi Łukasz Szarszewski, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Drugi z budynków w ramach całego przedsięwzięcia - o powierzchni ok 5200 metrów kwadratowych - planowany jest do realizacji w 2026.

Budowę pierwszego z budynków Grupa FOLGA planuje rozpocząć w drugim kwartale 2024 roku. Będzie to biurowiec o łącznej powierzchni użytkowej 6895 metrów kwadratowych. Inwestor z całej powierzchni planuje oddać pod wynajem ok. 3700 m2.

Przypomnijmy, że miejską działkę inwestycyjną we wschodnim Toruniu spółka FOLGA kupiła w 2022 roku za 3 030 000 zł. Wylicytowana działka miała powierzchnię 0,8 ha. Drugą działkę o powierzchni 7 082 metrów kwadratowych w tej lokalizacji spółka także kupiła od miasta w 2023 roku za 2 424 000 zł. Nieruchomości znajdują się przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15) oraz w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1, co sprawia, że jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu. W ubiegłym roku Rada Miasta nadała nazwę ulicy Lipowej, przy której inwestuje Grupa Folga. Opiekunem inwestora jest Sylwester Kotlarek z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.