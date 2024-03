Na oddziale hematologii szpitala miejskiego w Toruniu wykonywanych jest więcej przeszczepów

Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy to kolejny etap rozwoju Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ulicy Batorego. Zaczęło działać w marcu 2023 roku. Celem centrum to prowadzenie diagnostyki i leczenia chorych na choroby nowotworowe krwi oraz stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku. Koordynatorem tej jednostki jest dr n. med. Grzegorz Charliński, kierownik wspomnianego oddziału. Tę drugą funkcję objął kilka miesięcy wcześniej. Wrócił na oddział po kilkuletniej przerwie. W 2017 roku przeprowadził tu pierwsze procedury przeszczepu szpiku.