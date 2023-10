Nadchodzą gigantyczne podwyżki cen prądu? To nawet 70 procent więcej na rachunku!

To koniec tarcz solidarnościowych? Co z mrożeniem cen energii?

Na co wskazują wyliczenia ekspertów?

Nadchodzą niepokojące prognozy cen prądu

Pierwsze dokładne prognozy związane z przyszłorocznymi cenami energii dla gospodarstw domowych będą przedstawione pod koniec roku. Już teraz wiadomo, że dojdzie do skokowego wzrostu kwot na rachunkach za energię. Dotąd proces ten był ograniczany przez mrożenie cen energii.

Szacunki ekspertów zdają się sugerować, że opłaty za energię wzrosną nawet dwukrotnie w stosunku do obecnych limitów. Niektóre mówią o 70-procentowych podwyżkach cen energii. Nie ma jednak żadnych wskazań, które sugerowałyby, że ceny utrzymają się na aktualnym poziomie lub tylko minimalnie wzrosną.

Niepokojące trendy wzrostów kosztu energii

Jeszcze bardziej niepokojące są średnioważone ceny rocznych kontraktów na energię - to one są podstawą do szacowania cen za dostawy energii. Kontrakt roczny na 2022 rok wynosił 284,16 zł/MWh. Z kolei kontrakt na rok 2023 wynosił już 1110,04 zł/MWh.