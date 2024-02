Nadchodzą zmiany w emeryturach! Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity. Zobacz, jakie!

Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity

Co trzy miesiące limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów ulegają zmianie, a najnowsze regulacje zaczynają obowiązywać od 1 grudnia 2023 roku do końca lutego 2024 roku. To ważne dla wszystkich pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów.