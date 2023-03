Nadchodzi płatny Facebook? Mark Zuckerberg potwierdził pierwsze testowanie nowej funkcji. Kiedy będziemy płacić w Polsce?

Płatny dostęp do obsługi klienta stanie się faktem?

Płatne usługi na mediach społecznościowych

Można powiedzieć, że prawdziwe rozważanie i wprowadzanie opłat związanych z korzystaniem z tego typu usług zostało zapoczątkowane przez Elona Muska na kupionym przez niego Twitterze. To on wprowadził opcję "zatwierdzonego profilu" kosztującego sporą kwotę każdego miesiąca. To nawet ma być rozszerzone o stosowanie podwójnej weryfikacji - zatem podstawowa opcja zabezpieczania konta ma stać się usługą płatną. Rozwiązania tego typu, choć w łagodniejszym wymiarze, zamierza wprowadzić również Facebook.