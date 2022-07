Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy!

To nie tylko przedmioty użytkowe!

Zestaw czy pojedyncza sztuka - co sprzedawać?

Przedmioty z PRL-u na aukcjach

Powrót mody z pierwszych dekad PRL-u a wzrost cen

Choć kolekcjonerzy działają niezależnie od panującej mody, wiele przedmiotów może otrzymać drugie, a nawet trzecie życie dzięki temu, że powróciła moda na wzornictwo i przedmioty vintage właśnie z lat 50., 60. i 70. Trend ten przyszedł do nas z Zachodu i zaowocował wzrostem zainteresowania wobec przedmiotów, które pozornie odeszły już w niepamięć.

Jakich pereł poszukują kolekcjonerzy?

Oczywiście warto postawić na wartość, jaką mają komplety np. szklanek z podstawkami, porcelanowe zestawy do kawy i inne. Nie zmienia to jednak faktu, że wartościowe okazują się także przedmioty pojedyncze, również z brakującymi elementami. Jeśli nie masz spodka do filiżanki (lub jest zniszczony), nie przejmuj się. Wciąż możesz wystawić przedmiot na sprzedaż!