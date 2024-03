Najpóźniej za siedem miesięcy Toruń będzie miał swoją kartę miejską

Karta miejska w Toruniu

Przymiarki do wprowadzenia w Toruniu karty miejskiej - wtedy w postaci plastikowej karty elektronicznej, która pełni funkcję nośnika biletów komunikacji miejskiej - zaczęły się w 2005 roku. Droga do jej wdrożenia była wyboista. Wygląda jednak na to, że za kilka miesięcy się skończy.