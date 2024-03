Toruń. Śmietnik i melina na starówce! Kto posprząta adres Prosta numer 5? "Obrzydliwy widok w samym centrum miasta"

Odrażający widok w samym centrum Torunia - na taki narażeni są mieszkańcy, przechodnie i osoby pracujące przy ul. Prostej. Schody do dawnego klubu g-go usłane są puszkami po piwie, szklanymi i plastikowymi butelkami, niedopałkami papierosów i rozmaitymi śmieciami. Ale to nie wszystko...

Lokal od lat próbuje sprzedać komornik. Skoro jest pusty, to można brudzić?

Ulica Prosta numer 5 - pod tym adresem kiedyś działał klub go-go, a po nim - pub z karaoke. Biznesy tu nie przetrwały, a właściciel lokalu musi mieć kłopoty finansowe. Dowodem na to są ponawiane próby zbycia tego lokalu przez komornika. "Nowości" o pierwszej takiej licytacji pisały już w 2020 roku, a w nie tak dawno - o ponawianiu próby sprzedaży. O tym, że lokal jest na sprzedaż do dziś świadczy baner z takim napisem.

Schody do tego lokalu zamieniły się w śmietnisko. Sytuacja ma prawo denerwować nie tylko mieszkańców, ale i przedsiębiorców prowadzących przy ul. Prostej swoje interesy. Wszyscy bardzo dbają o estetykę swoich lokali.

"Nowości" zgłosiły problem Straży Miejskiej i urzędnikom miejskim

Zdjęcia opisywanego miejsca, które w poniedziałek wykonał nasz fotoreporter, mówią więcej niż słowne opisy. "Nowości" dołączyły je do wniosków o interwencję, które skierowaliśmy do Straży Miejskiej oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (pod adres: [email protected]).